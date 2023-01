Ici tout commence : Une actrice dévoile une photo de son fessier en direct de son hôtel au prix exorbitant

Les vacances de rêve se poursuivent pour Pola Petrenko. La jeune femme qui incarne Charlène Teyssier depuis 2020 dans la série à succès Ici tout commence (TF1), s'est une fois de plus fait remarquer sur Instagram en postant une photo très sexy.

Tourner une série quotidienne n'est pas une mince affaire. Nombreux sont les acteurs à confier en interview que les rythmes de tournage sont intenses pour ce type de format télévisé. Pola Petrenko s'est donc offert une pause bien méritée loin de la France. C'est en effet aux Maldives que la divine blonde a posé ses valises il y a une semaine. Et elle ne manque pas de partager son voyage paradisiaque, pour le plus grand bonheur de ses abonnés Instagram.

Le 23 janvier 2023, l'actrice d'Ici tout commence a publié une photo qui a fait grimper la température. On peut y voir Pola Petrenko de dos, avec une main dans les cheveux et face à une mer turquoise. Elle a posé en bikini, dont le bas est un string, et offre ainsi une vue imprenable sur son fessier. Sur la story suivante, les internautes ont pu découvrir qu'elle se trouvait dans l'hôtel de luxe Cheval Blanc Randheli. Et les prix sur la carte du restaurant dans lequel elle se trouvait font tourner la tête. À noter que, comme on peut le constater sur le site de l'établissement, les villas coûtent plus de 2.000 dollars... la nuit. Espérons donc que la jeune femme apprécie ses vacances.

Ce n'est pas la première fois que Pola Petrenko fait grimper la température. Le 18 janvier dernier, elle s'est dévoilée en pull-combi et bas de maillot de bain. Venant de plonger, c'est avec les cheveux et le haut mouillé qu'elle est apparue. Une vraie sirène. Elle avait ensuite profité d'une belle plage pour bronzer. Mais, malgré son indice 70 (oui, oui : 70 !), elle a pris un gros coup de soleil. "Brûlée au 3e degré. Forcément, ce qui devait arriver arriva", peut-on lire en légende d'une photo sur laquelle on peut la voir en peignoir et... avec le visage tout rouge. Depuis, à en croire ses photos, elle a retrouvé son teint habituel.