Ici tout commence - Une actrice est enceinte de son premier enfant : photos et message émouvant

Quelle belle nouvelle pour Julie Dommanget. L'interprète de Gaelle Boisseron dans la fiction Ici tout commence, diffusée sur TF1, se prépare à devenir maman pour la première fois. Elle attend en effet un petit bébé avec son mari, le photographe Omar Larguèche.

Dans la journée de mardi 14 juin 2022, la comédienne a partagé de magnifiques photos sur Instagram, justement captées par Omar. Dans une robe fluide, elle prend plusieurs poses et dévoile son ventre très arrondi, preuve que son accouchement ne devrait plus tarder. En légende, la jolie blonde a partagé un texte émouvant, témoignage de son expérience avec la grossesse. "Je vais devenir maman. Parfois je n'en reviens pas ! À la maison on s'interpelle souvent : 'On va devenir parents !', les yeux écarquillés de peur et d'excitation en même temps. Quel chamboulement pour la grande gosse que je suis. Je ne sais pas si j'étais bel et bien prête et pourtant j'ai le sentiment d'être tellement alignée avec ce que je vis. J'apprends à aimer ce corps qui évolue, ce corps qui couve la vie et qui me fascine de tout ce que j'en apprends de nouveau. Sentir ma merveille qui pousse et me chahute d'amour me donne confiance pour la suite, et je crois que j'adore faire équipe avec elle", lit-on. Ce qui peut laisser penser que le couple attendrait une petite fille.

À noter que Julie Dommanget a révélé être enceinte en avril dernier, toujours sur Instagram. À l'époque, son baby-bump pointait tout juste le bout de son nez.