Une star d'Ici tout commence vient de se marier !

C'est la saison des mariages ! Après Nabilla, Marco Verratti ou encore Serge Lama, Julie Dommanget s'est mariée à son compagnon, le photographe Omar Larguèche, comme elle l'a annoncé sur Instagram le vendredi 23 juillet 2021. L'occasion de découvrir sa robe, le premier baiser des mariés et le lieu très original des festivités : un immense voilier de bois.

"Hisser les voiles, prendre le large vers un voyage d'amour et de rêves et s'aimer plus fort", a tendrement légendé la jeune mariée, qui prête d'habitude ses traits au personnage de Gaëlle Boisseron dans la fiction de TF1, Ici tout commence. L'actrice de 32 ans a dévoilé au passage des photos de sa robe de mariée sirène en dentelle blanc cassée. Foie gras, fleurs de tournesols, chandeliers et cordages : le mariage de Julie Dommanget et Omar Larguèche était tout simplement splendide, célébré au large de la belle île de Frioul près de Marseille.