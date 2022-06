Ici tout commence : Une star de Plus belle la vie rejoint l'aventure !

La série Plus belle la vie présentera bientôt son épisode de clôture définitive, lors d'un prime diffusé le 18 novembre prochain. De nombreux téléspectateurs se massaient devant leurs écrans depuis l'année 2004, du lundi au vendredi, sur France 3... mais il faudra désormais faire sans les divers habitants du quartier du Mistral. Fort heureusement, les comédiennes et comédiens ne mettent pas la clé sous la porte pour autant, et leurs carrières se poursuivront dans d'autres programmes, éventuellement sur d'autres chaînes. Ici tout commence, autre série quotidienne, a d'ailleurs pris pour habitude de récupérer les talents made in PBLV.

L'Institut Auguste Armand va effectivement accueillir un nouveau visage durant l'été 2022. Ou presque. Comme vous le savez, l'effrayant chef Emmanuel Teyssier a été sélectionné pour participer à un championnat national de pâtisserie. Pendant deux mois, la série devrait donc se centrer sur son parcours, ainsi que celui de quelques élèves, mais aussi celui d'un personnage inédit : le Chef Bury, interprété par David Marchal. Le comédien fait partie de l'écurie Plus belle la vie. Il a incarné Clément Bommel, sur France 3, à partir de la saison 10 de la série.