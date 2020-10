Iggy Azalea : Elle dévoile le visage de son fils Onyx pour la première fois

Nouvelles romances, fiançailles, mariages, grossesses, naissances... Les stars annoncent leurs grandes nouvelles sur les réseaux sociaux ! Iggy Azalea y avait révélé être devenue maman en juin dernier. Elle dévoile désormais le visage de son adorable petit garçon.

"J'ai un fils", écrivait Iggy Azalea sur Instagram au mois de juin. Par cette phrase sobre, la rappeuse et mannequin australienne de 30 ans révélait l'existence de son bébé et confirmait une rumeur apparue plusieurs mois plus tôt, sur sa présumée grossesse. Elle a dévoilé le visage du petit garçon ce samedi 24 octobre 2020, en publiant deux photos de lui.

Sur les deux portraits pris à deux dates différentes, Iggy porte son fils Onyx Carter de quelques mois. La bombe a légendé sa publication d'un emoji représentant un visage de bébé, doté d'une auréole et d'ailes d'ange.