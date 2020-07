Iggy Azalea jeune maman : elle prouve à un fan que sa taille de guêpe est réelle

Tout ce tumulte autour de cette photo était l'occasion pour Iggy Azalea d'en dire plus sur son corps post-accouchement. "Ça a été très dur, je ne vais pas mentir. Mais j'ai mangé 'sainement' pendant toute la grossesse, sans tricher. Aussi dur que ça puisse être mentalement de ne pas tomber dans les envies incontrôlables, je savais que je serais fière après. Mon bébé faisait 4 kilos à la naissance, il est en bonne santé et heureux que j'ai fait ça aussi", a-t-elle expliqué sur Twitter, répondant à une question d'un fan.

Rappelons qu'Iggy Azalea est devenue maman pour la toute première fois il y a peu. Elle avait révélé l'existence de son tout jeune fils en juin dernier et elle a publié un enregistrement adorable de ses babillements de bébé. Prénommé Onyx, il serait issu de sa relation avec Playboi Carti, avec qui la rappeuse est en couple depuis deux ans.

"J'ai attendu le bon moment pour dire quelque chose, mais j'ai l'impression que, plus le temps passe, plus je suis anxieuse à l'idée de partager une nouvelle si gigantesque avec le monde. Mais je voulais rendre clair le fait que je ne voulais pas le garder secret. Je l'aime plus que tout", avait-elle confié lorsqu'elle a révélé avoir un fils.