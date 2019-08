Igor Bogdanov : Son incroyable maison moyenâgeuse est en vente !

Igor Bogdanov (69 ans) a mis sa maison parisienne en vente. Personnage hors du commun, sa modeste demeure n'en est pas moins étonnante. Située dans le 16e arrondissement de Paris, cette noble bâtisse serait un ancien relais de chasse datant du XVe siècle, nous apprend LeFigaro.fr. Fleur de lys, armoiries royales et murs datant de la fin du Moyen-Âge, l'animateur télé qui s'est fait connaître dans l'émission Temps X souhaite se séparer de son incroyable demeure de 106 m². Il en espère 1,35 million d'euros au sein de l'agence immobilière Property Premium. Une modique somme pour cette forteresse chargée d'histoire.

On reproduit toujours les catégories de son enfance

Interviewé en 2018 dans l'émission Coté Maison, Igor expliquait qu'il était né en Gascogne et que déjà enfant, il avait grandi dans une maison dont les origines remontaient à 1030. Très attaché à ses souvenirs d'enfance, le compagnon de Julie Jardon a ainsi souhaité recréer l'ambiance du château du Gers dans lequel il a grandi. Très pragmatique, le producteur télé avait alors déclaré que "l'on reproduit toujours les catégories de son enfance" pour expliquer la décoration très vintage de sa maison. Une ambiance gothique et médiévale, une gigantesque cheminée et des poutres de bois spécialement importées du Poitou.

Je t'avais dit qu'une célébrité ne pouvait pas habiter ici... Mais Eux oui !

Dans l'émission TPMP, Cyril Hanouna avait envoyé Gad Elmaleh dans cette maison pour qu'il en devine le propriétaire (en 2015). Apparemment apeuré par l'ambiance très spéciale qui régnait dans cette bâtisse, l'acteur de La Vérité si je mens visitait perplexe sans comprendre qui pouvait bien vivre dans une telle demeure. Il avait ensuite découvert les frères Bogdanov cachés dans une pièce, et avait déclaré à l'animateur : "Je t'avais dit qu'une célébrité ne pouvait pas habiter ici... Mais eux oui !"