Ilona Smet enceinte : l'heure a sonné, ultime fête avant bébé !

Entre Ilona Smet et Kamran Ahmed, ce fut vite une évidence. Et l'histoire est d'autant plus belle que l'homme d'affaires est le seul homme que le mannequin ait véritablement connu : "J'avais 17 ans et j'étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d'avoir son bac (...) C'était mon premier flirt et nous avons la chance de grandir dans la même direction" confiait-elle récemment au magazine Grazia. Plus de dix ans après leur coup de foudre, les amoureux ont passé les étapes avec brio et s'apprêtent à vivre la plus belle aventure de leur vie : "Cela fait longtemps que j'avais envie de fonder une famille. On est sur un nuage. J'ai hâte. Savoir qu'un coeur bat en moi, c'est un ressenti à part, une expérience unique. Comme un monde inconnu." Monde qu'elle va très bientôt pouvoir découvrir.