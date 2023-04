Impossible de passer à côté de ces jouets VTech en super promo

Achetez ce coffret naissance éveil des sens de VTech pour 24,53 € sur Amazon

Les plus beaux jours de votre vie se succèdent depuis la naissance de votre enfant. Si vous passez votre temps à le contempler avec amour, il est aussi important de le stimuler. Et rien de tel pour y parvenir que ce coffret naissance éveil des sens de VTech. À l'intérieur, 4 jouets différents permettent d'éveiller ses sens au maximum. Au-delà de la vue, ils jouent également chacun un rôle bien défini. L'hippo en peluche, avec ses différentes textures, développe sa notion du toucher. Il pourra même soulager la pousse de ses dents avec les pattes en plastique. Pour maximiser la motricité et l'ouïe de votre bébé, le piano qui propose un jeu de sons et lumières est l'idéal. Le miroir en forme de fleur orange permet lui à votre petit bout d'avoir une meilleure perception de lui-même. Enfin, le hochet grenouille contribue à améliorer sa motricité et son toucher. Un monde de découvertes attend donc votre enfant !

2. Ce jeu mon premier imagier bilingue de VTech est à moins de 23 €

On le sait, c'est lorsque le cerveau est en train de se former que les enfants peuvent retenir un maximum de choses. Il est donc important de les stimuler en permanence, ou en tout cas très régulièrement, afin qu'ils approfondissent au maximum leurs connaissances. C'est notamment le cas pour les langues. Ils apprendront bien plus facilement à parler une ou plusieurs autres langues autres que leur langue maternelle lorsqu'ils sont petits. Ils peuvent même devenir ainsi bilingues. Pour lui faire découvrir dès ses premières années de vie la langue numéro 1 dans les échanges internationaux, l'anglais, achetez ce jeu mon premier imagier bilingue de VTech. Sa promo sur Amazon est en plus bien sympathique. Il ne vous coûtera ainsi que 22,99 € au lieu de 24,99 €. Une réduction attractive de 8 % s'offre donc à vous. Pour obtenir ce jeu à moins de 23 €, c'est par ici.

100 mots à apprendre de façon interactive