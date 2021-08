Incendie dans le Var - Wafa (Koh-Lanta) paniquée : le feu tout proche, "comment on va sortir de là ?"

Son stress était palpable dans la soirée de lundi 16 août 2021. Actuellement en vacances en famille dans le secteur de Cogolin où le plus gros incendie de forêt de l'été s'est déclaré non loin de là, Wafa s'est saisie de son compte Instagram pour documenter ce qui ressemblait selon elle à "la fin du monde".

"Je suis choquée, ça fait trop peur ce qu'il se passe. Je ne sais pas si vous voyez mais c'est les cendres, il y a l'odeur de feu, on ne peut même pas ouvrir les yeux, c'est une catastrophe", a-t-elle commenté tout en filmant. Des vacances qui tournent mal pour elle qui passait jusqu'à présent du bon temps dans le Sud de la France avec son mari Oliver et leurs enfants, Manel (14 ans et issue d'une précédente relation), Jenna (2 ans) et le petit dernier Aaron (4 mois). Avec la crainte que les flammes n'atteignent leur maison, Wafa a bien failli plier bagages en pleine nuit. "J'ai peur de m'endormir, ça sent le feu dans toute la maison, j'ai envie de prendre ma voiture, mes enfants et rentrer à Toulouse", a-t-elle déclaré avant de véritablement paniquer : "Ça y est, l'électricité s'est coupée, il n'y a plus rien, il fait tout noir..."

Finalement, un peu plus tard, l'ancienne candidate de Koh-Lanta a expliqué avoir fait le choix de rester sur place. "C'est ce qui est conseillé, de ne surtout pas bouger, de fermer les fenêtres, fermer les volets, ne surtout pas prendre la route, les routes sont bloquées de toute façon. Et puis ça dérangerait les pompiers, donc on reste à la maison. J'essaye de me calmer mais ce n'est pas facile, et j'attends qu'on nous tienne au courant, si on doit évacuer ou pas, j'ai préparé un sac si jamais."

Wafa et sa famille n'ont heureusement pas été contraints de quitter leur logement et, ce mardi, la jolie brune a donné des nouvelles rassurantes. Mais avec l'incendie toujours en cours, elle s'est décidé à écourter ses vacances. "J'ai tellement peur par contre donc aujourd'hui je prends la route avec les enfants et je pars, ça a été la pire nuit de ma vie. C'est flippant, on se dit 'comment on va sortir de là ?'. On voyait les flammes au loin, dehors c'était que de la cendre, chez nous j'avais l'impression d'être sur Koh-Lanta et d'avoir l'odeur du feu sur moi, même là je sens le feu...", a-t-elle déploré encore très marquée par la situation.