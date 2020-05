Incroyable Talent, Sugar Sammy absent : la véritable raison dévoilée

Lundi 18 mai 2020, Incroyable Talent était de retour sur M6 pour une émission spéciale. Éric Antoine, Marianne James, Hélène Ségara et David Ginola ont commenté depuis chez eux vingt-cinq séquences inoubliables de l'émission. Mais Sugar Sammy était aux abonnés absents. Invité dans l'émission d'Europe 1 Culture-Médias, ce mardi 19 mai 2020, Éric Antoine a dévoilé pourquoi.

En début d'émission David Ginola, qui était accompagné de sa compagne Maeva, a annoncé les jurés présents. Il a ensuite précisé : "Malheureusement, Sugar Sammy ne sera pas parmi nous parce qu'il est retenu au Canada." Mais la réalité serait tout autre si l'on en croit Éric Antoine. Les jurés n'étaient pas au courant au moment du tournage que leur acolyte ne serait pas des leurs et pensaient donc que c'était la véritable raison. "La vérité, c'est qu'il n'avait pas signé son contrat", a confié le magicien et humoriste. Mais que les fans de Sugar Sammy se rassurent, le mal est réparé, il sera présent pour la prochaine saison.

Pour l'heure, on ne sait pas encore quand le tournage débutera. En attendant de dévoiler la nouvelle édition, la production devrait diffuser l'émission spéciale intitulée La Bataille du jury. Le principe ? Les membres du jury Hélène Ségara, Marianne James, Sugar Sammy et Éric Antoine ont chacun monté une équipe de six talents composée de cinq ex-candidats et d'un talent mystère qui n'a rien à voir avec Incroyable Talent. Les talents se sont ensuite affrontés sous forme de duels. Ce sont ensuite les deux jurés neutres qui votaient, puis le public présent dans la salle. La personne qui a perdu le duel était définitivement éliminé. Une seconde manche avant la finale a été organisée, et les duels étaient déterminés par tirage au sort. 100 000 euros étaient en jeu. Aucune date de diffusion n'a encore été communiquée.