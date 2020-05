Inès (Koh-Lanta 2020) fond en larmes : son cri du coeur à ses parents

Le 29 mai 2020, dans Koh-Lanta 2020, Inès, sans même trouver la balise, a réussi à trouver le poignard qui lui a permis de se qualifier pour l'épreuve mythique des poteaux. La belle infirmière qui affrontera Naoil et Claude a fait des confidences à Denis Brogniart sur sa difficile situation familiale.

Épaté par la force de caractère de la jeune infirmière, le célèbre animateur a voulu savoir d'où lui venait cette force. Il ne s'attendait certainement pas à voir Inès fondre en larmes. La jolie brune qui a quitté sa famille à l'âge de 17 ans pour aller en internat a évoqué sa relation tendue avec ses parents. "Je n'ai pas eu une enfance facile. Il y a une partie de moi qui espère qu'un jour on pourra au moins juste être cordial, qu'il n'y aura plus de tensions, qu'on pourra se dire bonjour normalement et qu'il n'y aura plus de malaises. Déjà, franchement, si il y a ça, ce sera énorme", a-t-elle lâché en larmes.

Puis Inès a expliqué d'où vient "sa rage" : "C'est à cause et grâce à eux que j'ai un mental. Dans ma vie, il peut tout m'arriver je passerai au dessus." Enfin, elle a dévoilé ce qu'elle ferait si elle gagnait les 100 000 euros : améliorer son quotidien précaire. "Je changerai d'appartement car je suis dans un douze mètre carrés et c'est très dur. Financièrement je ne pouvais pas me permettre plus. J'aimerais avoir un petit coin cuisine pour faire mes plats. J'aimerais faire mes courses sans tout calculer. Et je mettrais des sous de côté pour pas faire trop de bêtises."

C'est le 5 juin que nous saurons qui a remporté les poteaux, qui passera face au Jury Final et qui gagnera Koh-Lanta 2020.