Inès (Koh-Lanta) ancienne complexée : son combat pour avoir un corps de rêve

Dès le premier épisode de Koh-Lanta 2020, Inès a fait le buzz avec son bas de maillot de bain jugé trop sexy. Lors d'une épreuve, les téléspectateurs de TF1 ont découvert son fessier, un détail qui a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. Si certains ont craché leur venin, d'autres ont mis en avant le fait que l'infirmière de 25 ans avait une belle silhouette. Et pour avoir ce corps de rêve, elle a travaillé dur.

Inès a organisé un questions/réponses avec ses fans sur Instagram, le 14 avril 2020, juste avant d'aller au travail. Et elle a dévoilé le secret de son corps de rêve. "Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement sans relâchement. Beaucoup de rigueur. J'ai commencé chez moi et, pour évoluer à un niveau supérieur avec de lourdes charges, je suis allée en salle", a tout d'abord écrit la brunette. Elle a ensuite dévoilé pour quelle raison elle avait pris la décision de se mettre sérieusement au sport : "J'étais à 48 kilos pour 1,78m. Très mince, très complexée. Je voulais des formes, les cuisses un peu plus dessinées, un fessier plus rebondi, des bras moins baguettes et le dos légèrement musclé."

Afin d'atteindre son objectif, Inès s'est beaucoup renseignée afin de faire les meilleurs exercices possible. Et cela a fini par payer : "Au fur et à mesure, je voyais l'évolution et ça, c'est vraiment stimulant. En prise de masse, je suis montée à 59 kilos et pour enlever le gras que j'avais pris pendant mon entrainement. Je suis descendue à 55 kilos."

On imagine qu'après le tournage de Koh-Lanta, Inès a dû redoubler d'efforts pour retrouver sa silhouette. Inès est toujours dans l'aventure, on imagine donc qu'elle a perdu de nombreux kilos, de quoi sans doute la complexer de nouveau.