Inès (Koh-Lanta) au bord des larmes : elle dévoile en photo son séduisant frère Mehdi

Rares sont les fois où Inès Loucif évoque sa famille. Mais l'occasion était bien trop belle et bien trop grande pour que l'ancienne candidate de Koh-Lanta (2020) et La Villa des coeurs brisés (2021) n'évoque pas l'un de ses frères, en story Instagram.

Certains internautes ne le savaient peut-être pas, mais Inès Loucif est la cadette de deux frères : Yannis et Mehdi. Et c'est ce dernier que la belle brune de 27 ans a évoqué le 30 juin 2021. "Demain, je vais assister à la thèse de mon grand frère. La dernière si j'ai bien compris. Il fait un truc trop compliqué. Il est dans l'industrie pharmaceutique mais c'est compliqué. Je pense que je vais mieux comprendre avec la thèse qu'il va présenter. C'est avec Zoom. (...) A l'occasion, j'ai mon petit frère qui monte avec mes parents. Je vais essayer de le prendre un petit moment pour l'avoir avec moi"', a-t-elle notamment expliqué.

Le lendemain, c'est très émue qu'elle est apparue, toujours en story, pour annoncer une grande nouvelle. Son frère a bel et bien passé sa thèse. Et il a validé son doctorat "avec mention très bien" et les félicitations du jury. De quoi rendre Inès Loucif très fière. "On n'est pas très très proches, mais la fierté que je ressens là, c'est dingue. Il a beaucoup de mérite parce que c'est un très gros bosseur. Là il prend un taxi, on va aller se la mettre, prend une bonne bouteille de champagne pour fêter ça", a-t-elle déclaré. Après quoi, elle a dévoilé une photo de Mehdi. Un charmant brun qui lui ressemble et qui devrait attirer l'attention de nombreuses abonnées de la candidate de télé-réalité. Son compte est en privé, rien ne dit malheureusement s'il est en couple, ou célibataire.

La dernière fois qu'Inès Loucif évoquait sa famille, c'était pour faire savoir à ses abonnés que ses parents avaient, une fois de plus, "oublié" de lui souhaiter son anniversaire. La jeune femme n'a pas de bonnes relations avec eux. En 2020, elle expliquait par exemple à TV Mag : "Cela vient des mots très durs de ma mère pendant des années sur mon physique, sur le fait que je n'avais pas de formes, que je ressemblais à une guenon... Elle m'interdisait de mettre du maquillage."