Inès Loucif (Koh-Lanta) en froid avec ses parents : elle leur envoie une belle pique...

Lundi 24 mai 2021, Inès Loucif a fêté ses 27 ans. La jolie Toulousaine installée à Paris a donc eu la chance de pouvoir se réunir avec ses proches à l'heure où le déconfinement a sonné et où il est à nouveau possible d'aller en terrasses ou au restaurant. L'ancienne candidate de Koh-Lanta (2020) n'a en revanche sans doute pas passé de moment complice avec ses parents, avec qui elle est en très mauvais termes depuis plusieurs années.

Inès l'a fait comprendre via sa story Instagram au lendemain de son anniversaire alors qu'elle adressait un message de remerciements à sa communauté pour leurs doux messages. "Je remercie aussi 'mes parents' qui ont dû 'oublier' pour la énième fois", a-t-elle écrit avec ironie.

Ceux qui la suivent sont désormais bien au courant : Inès Loucif a toujours eu des rapports compliqués avec ses parents. Actuellement au casting de La Villa des coeurs brisés (TFX), la candidate a expliqué à la love coach Lucie que sa problématique "Je ne me supporte pas" était largement liée aux critiques dont elle a hérité étant plus jeune. "Cela vient des mots très durs de ma mère pendant des années sur mon physique, sur le fait que je n'avais pas de formes, que je ressemblais à une guenon... Elle m'interdisait de mettre du maquillage", rapportait-elle à TV Mag en 2020.

Déjà dans Koh-Lanta, l'île des héros diffusé en mars 2020, Inès se confiait sur son enfance et adolescence difficile auprès de ses parents. L'ex de Tristan avait même fondu en larmes. "Je n'ai pas eu une enfance facile. Il y a une partie de moi qui espère qu'un jour on pourra au moins juste être cordial, qu'il n'y aura plus de tensions, qu'on pourra se dire bonjour normalement et qu'il n'y aura plus de malaises. Déjà, franchement, si il y a ça, ce sera énorme", déclarait-elle.