Inès (Koh-Lanta) a planté la Bataille des couples : Son ex Tristan révèle les raisons de ce choix

Dans Koh-Lanta, l'île des héros (TF1), les téléspectateurs ont retrouvé la star des aventuriers Claude Dartois et rencontré d'autres apprentis Robinson comme Inès Loucif. Après s'être hissée jusqu'en finale, remportée par sa camarade Naoil, la jeune femme a participé à La Villa des coeurs brisés, où elle a rencontré sa moitié Tristan. Le couple devait enchaîner avec le tournage de La Bataille des couples. Mais finalement, la belle Inès a planté son amoureux et la production ! Le 12 janvier 2021, lors d'une interview En Toute intimité avec Sam Zirah sur YouTube, Tristan livre sa version des faits.

Une "embrouille" et une rupture avant le tournage

"Pour le moment, je ne peux pas trop en parler parce que La Villa des coeurs brisés n'a pas encore été diffusée, je n'ai pas envie de spoiler. Mais elle et moi, ça se passait très mal. Et c'était mieux qu'on ne fasse pas l'émission parce qu'on s'était, admettons, quittés. C'était le mieux à dire, confie le jeune homme qui raconte avoir appris la nouvelle "huit heures avant le départ" alors que ses quatre valises étaient prêtes et qu'il était "chaud". Après, pour moi, il y a des choses autres... C'est vrai qu'on s'était embrouillé, et je pensais qu'en participant à La Bataille des couples, on aurait pu se rabibocher." Pour Tristan, "c'est un peu un manque de respect vis-à-vis de la production". "J'ai pété les plombs !", poursuit-il.

La Covid-19 en cause ? Tristan "en doute beaucoup"

Inès, infirmière de métier, aurait-elle tout plaquer pour rester à Paris assurer son service en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19 ? "Je ne pense pas que ce soit ça, lance Tristan. Elle avait donné son accord pour le tournage il y a un moment déjà. Et je ne pense pas qu'elle ait finalement refusé pour un cas Covid... J'en doute beaucoup."

Tristan se voyait déjà gagner La Bataille des couples... "On est tous les deux sportifs, je m'étais dit que ce serait gagné d'avance", regrette-t-il. Mais alors pourquoi n'a-t-il pas tenté l'aventure avec quelqu'un d'autre qu'Inès ? "J'aurais bien voulu car je suis très compétiteur. Mais ça n'aurait pas été crédible", conclut-il.

Pour rappel, en octobre dernier, Inès Loucif s'était saisie de son compte Instagram pour annoncer sa non-participation : "J'ai décidé d'annuler ma participation à La Bataille des couples, la saison 3. Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir. Sachez que ma décision est mûrement réfléchie même si elle a été prise d'urgence. (...) Je sais aussi que j'entraîne mon binôme dans ma non participation mais peut-être que dans très longtemps vous pourrez comprendre. Je ne peux pas participer à cette aventure. Tant pis, c'est pas pour moi cette fois-ci."

Depuis, le couple a officialisé sa rupture.