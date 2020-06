Koh-Lanta : Inès en finale, Denis Brogniart déçu ?

Finaliste face à Naoil dans l'émission Koh-Lanta, L'île des héros, Inès n'a finalement pas remporté cette grande aventure de survie. Bonne perdante, l'aventurière a félicité son adversaire et a confié qu'elle vivait malgré tout cette place en finale comme une véritable victoire sur elle-même : "J'ai été gagnante en rencontrant des personnes comme Naoil (...) Ce dont je suis la plus fière, c'est d'en être arrivée là aujourd'hui."

Inès, on ne parlera pas du mérite...

Malgré tout, de nombreux internautes fans de Claude n'ont pas jugé juste qu'Inès se retrouve en finale. Selon eux, la jeune femme méritait bien moins cette place que Claude, qui aurait dû à leurs yeux gagner cette édition de Koh-Lanta. Tombée la première lors de l'épreuve des poteaux, Inès avait été choisie par Naoil comme finaliste face à elle. Une décision incompréhensible pour de nombreux téléspectateurs, qui pensent que ce choix était purement stratégique. Selon de nombreux internautes, Naoil savait qu'elle aurait perdu face à Claude en finale et aurait donc choisi Inès pour optimiser ses chances de victoire.

Sur Twitter, Inès est rapidement devenue la cible de téléspectateurs se moquant - plus ou moins finement - du parcours de l'aventurière et de son mérite. Certains ont même soupçonnés Denis d'avoir exprimé publiquement sa déception de ne pas voir Claude en finale. L'animateur a ainsi déclaré à Inès lors du prime : "Inès, on ne parlera pas du mérite, mais on garde le sourire." Très vite, les internautes se sont empressés de reprendre les propos de l'animateur le qualifiant même de "meilleur sniper de France".

C'est une aventure où on apprend plein de choses, notamment sur les fruits

Lors de l'émission, Inès a en tout cas pu compter sur le soutien de sa tante Fatima, appelée en visioconférence avant le dépouillement final. Celle-ci s'est dite "extrêmement admirative et fière" de sa nièce. Des moments forts et inoubliables pour la jeune femme qui lui ont également valu une petite remarque de Denis sur sa passion pour les fruits. Lors de l'aventure, Inès avait expliqué qu'elle n'avait jamais mangé de fruits, ce qui avait provoqué l'hilarité générale des internautes (et des candidats). Ainsi, Denis a déclaré, un brin moqueur, à Inès : "C''est une aventure où on apprend plein de choses, notamment sur les fruits Inès." Ni une, ni deux, celle-ci a tenu à se justifier enfin sur cette affaire qui a enflammé les réseaux en déclarant : "Les fruits n'étaient pas pour moi une découverte ! Je ne les mangeais pas dans leur forme naturelle, maintenant je les mange, merci Koh-Lanta", a-t-elle réagi. Et ça, c'est une grande victoire.