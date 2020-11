Inès Loucif (Koh-Lanta) et Tristan, la rupture : confirmation et petite pique au passage ?

"Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir", avait déclaré Inès Loucif, (Koh-Lanta 2019) il y a quelques semaines afin d'expliquer son désistement, à la dernière minute, du tournage de la troisième saison de La Bataille des couples. A présent, elle confirme ne plus être en couple.

C'est lors d'une cession questions/réponses organisée sur Instagram mercredi 18 novembre 2020, que l'infirmière confrontée chaque jour à la Covid-19 a fait cette révélation. A la question "célibataire ?", elle a tout simplement répondu : "Je ne suis pas en couple." Une annonce qui n'est pas très surprenante car Tristan et elle ne semblaient plus se voir, comme en témoignaient leurs réseaux sociaux. Et puis, la façon dont ils ont annoncé ne plus participer à La Bataille des couples, ne présageait rien de bon.

"Comme vous le voyez, je ne suis pas à l'émission avec Inès. C'est par rapport à des petits problèmes personnels. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus...", avait par exemple expliqué Tristan. Et, fait étrange, Inès avait de son côté déclaré : "Je sais aussi que j'entraîne mon binôme dans ma non participation mais peut-être que dans très longtemps vous pourrez comprendre." Pourquoi avait-elle utilisé le mot "binôme" si Tristan était encore son compagnon ?

En tout cas, entre eux c'est bel et bien fini et Inès en a profité hier pour faire savoir quel type d'homme pourrait la faire fondre : "Mature, drôle, fou, attentionné, débrouillard, intéressé (qui a de la conversation, du vocabulaire et qui s'en tient pas à trois mots à chaque fois que tu parles avec)." Et d'ajouter : "Pas un charo sur plusieurs meufs." Une dernière phrase comme un clin d'oeil à son ex ? L'aurait-il trompée ? Autant de questions qui demeurent pour le moment sans réponse.