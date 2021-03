Inès Loucif (Koh-Lanta) détruite par ses parents : les horribles mots de sa mère révélés

Après Koh-Lanta, l'île des héros en 2020, Inès Loucif a rejoint le casting de La Villa des coeurs brisés avec comme problématique : "Je ne me supporte pas." Malgré les nombreux compliments quotidien qu'elle reçoit, la finaliste du jeu d'aventure de TF1 est complexée par son physique. Un mal-être qui remonte à l'enfance, lorsque ses parents lui adressaient des mots durs et horribles...

Lors d'une interview avec nos confrères de TV Mag, Inès en dit un peu plus sur son rapport compliqué avec son physique. "Cela vient des mots très durs de ma mère pendant des années sur mon physique, sur le fait que je n'avais pas de formes, que je ressemblais à une guenon... Elle m'interdisait de mettre du maquillage", se souvient-elle, amère.

Des paroles extrêmement choquantes et blessantes, avec lesquelles elle a grandi malgré elle et qui rejoignent celles déjà révélées dans La Villa des coeurs brisés. Dans l'épisode diffusé le 18 février 2021, Inès regrettait sa "mâchoire carrée". D'autres paroles de ses parents résonnaient alors : "Tu n'es pas ma fille, tu ne ressembles à rien."

La chirurgie esthétique, une solution aux complexes d'Inès

Alors, aujourd'hui elle confie que les compliments sur sa beauté lui "font plaisir". "Mais l'impact ne parvient pas à effacer ces vingt années de critiques, regrette Inès. Pour remédier à mon traumatisme, je fais énormément de sport pour sculpter mon corps, évacuer mon stress et reprendre confiance en moi. Reste mon visage, c'est un mal beaucoup plus profond."

Pour tenter de se sentir mieux dans sa peau, l'acolyte de Naoil dans Koh-Lanta est passée par la case chirurgie pour ses seins. "Je ne suis pas du tout accro à cela et je n'ai pas envie de le devenir. J'ai la tête sur les épaules. J'avais une hypotrophie mammaire, c'était totalement pris en charge par la sécurité sociale et, en 2013, j'ai pu me faire implanter une poitrine proportionnelle à mon corps pour que ça paraisse le plus naturel possible", confie-t-elle. Et dans le futur, Inès envisage d'avoir de nouveau recours à la chirurgie esthétique, pour ses yeux cette fois.