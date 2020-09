Inès (Koh-Lanta) au casting d'une émission de télé-réalité: son annonce surprise

Dès le premier épisode de Koh-Lanta, l'île des héros, diffusé en mars dernier, Inès Loucif s'est démarquée des autres. Non pas par ses prouesses sportives, mais par son physique de rêve et son caractère bien trempé. Au fil des épisodes, beaucoup ont alors vu dans la finaliste de la saison une personnalité faite pour la télé-réalité. Et ils n'avaient pas tort. Ce lundi 7 septembre 2020, l'infirmière originaire de Toulouse a annoncé une grande nouvelle : elle rejoint le casting d'une émission bien connue du grand public.

"Bon parlons peu, parlons bien. Vous avez été nombreux à me demander ce que je faisais en ce moment, si j'arrêtais mon travail d'infirmière... Absolument pas ! Je n'arrête pas, seulement je me suis mise sur un statut d'intérimaire pour pouvoir faire d'autres choses à côté, donc les réseaux, voyager et aussi un nouveau programme télé", a-t-elle confié dans sa story Instagram. Et surprise, c'est pour la sixième saison de La Villa des coeurs brisés qu'elle a accepté de repartir en tournage. Il s'agit du programme romantique où des candidats sont à la recherche de l'âme soeur, plusieurs rendez-vous avec des célibataires qui leur sont proposés. Dans leur quête amoureuse, ils reçoivent les conseils de la love-coach Lucie. L'émission a vu naître quelques couples depuis son lancement en 2015, notamment celui formé par Vincent Queijo et Rym ou encore Mélanie Dedigama et Vincent.

J'ai peur de me clasher

Avant même que les critiques ne fusent, Inès appelle à la tolérance et à l'ouverture d'esprit, assurant avoir elle-même très peur de s'embarquer dans une telle aventure. "Alors, attention pas de préjugés, pas d'a priori, je peux vous dire que j'étais comme vous. (...) Ça me fait peur quand même, c'est pas rien, j'ai pas envie de tomber dans des travers chelous, j'ai peur de me clasher." Mais surtout, Inès espère pouvoir résoudre sa problématique elle qui sera "un cas à part sentimentalement parlant". Alors que le tournage débute ce soir, elle espère que sa communauté fera toujours preuve de soutien.

Avec ce nouveau contrat, Inès renonce en revanche à une éventuelle nouvelle participation à Koh-Lanta. Comme l'avait déjà souligné Denis Brogniart : la participation à une émission de télé-réalité interdit toute possibilité de retour dans le jeu d'aventure de TF1...