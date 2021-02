Inès (Koh-Lanta), nouvelle chirurgie en vue après sa poitrine : "On dirait une alcoolique"

Elle est l'une des candidate phare de Koh-Lanta, L'île des héros (TF1). Connue pour sa franchise, Inès n'a jamais caché son recours à la chirurgie esthétique. En 2013, la jolie brunette a eu recours à une augmentation mammaire pour des raisons médicales. Prochainement, elle prévoit une nouvelle opération au niveau du visage. Sur Instagram mercredi 24 février 2021, Inès se livre.

"On est en 2013, je suis diagnostiquée sur une hypotrophie mammaire. C'est une absence de développement mammaire, un développement anormal. Je ne remplissais pas du tout le soutien-gorge, c'était du 70A. J'avais des pectoraux, c'était horrible", se souvient-elle. Son chirurgien lui propose alors une augmentation mammaire prise en charge par la sécurité sociale. Après un entretien avec un médecin conseil de l'état, elle a le feu vert pour cette chirurgie réparatrice. "J'ai pleuré quand il a mis 'avis favorable' sur le papier", confie la belle Inès qui, "n'avait pas un rond" à l'époque et ne pouvait se permettre une telle dépense.

Inès (Koh-Lanta), nouvelles opérations de chirurgie en vue

Soucieuse de rester un minimum naturelle et discrète, l'acolyte de Naoil dans Koh-Lanta a demandé une poitrine proportionnelle à son corps : "Je ne voulais pas que ça fasse trop gros, obus, ni que ça fasse trop petit. Parce que quitte à me faire opérer je voulais quand même une belle poitrine. Je suis absolument satisfaite de ma nouvelle poitrine, si c'était à refaire je le referais. Et de toute façon, il faut le refaire. Une première fois ça fait dix ans ensuite c'est tous les cinq ans."

Désormais, c'est un autre complexe qu'Inès souhaite gommer, au niveau de ses yeux. "Au niveau d'un muscle j'ai une hypertrophie. Je me retrouve avec un muscle qui est sur-développé, ce qui fait que quand je souris, on ne voit plus mes yeux, lance-t-elle. Je trouve ça moche, que ça donne l'aspect d'une alcoolique et je n'aime pas ça." Prochainement, elle aura recours à une nouvelle opération qui vise à "figer le muscle afin d'éviter qu'il y ait un volume trop important quand [elle] sourit".

Et de s'expliquer sur ses recours à la chirurgie esthétique : "Ce que je fais est raisonné, très discret, ça ne se voit pas. Je veux rester dans le naturel au maximum en essayant de changer quelques détails qui me complexent énormément." En bref, Inès est pour la chirurgie si et seulement si elle "permet à la personne de se sentir mieux dans sa peau".