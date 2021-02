Inès (Koh-Lanta) détruite par ses parents : en larmes, elle confie l'horreur vécue plus jeune

Après avoir été finaliste dans Koh-Lanta, L'île des héros (TF1) face à Naoil, grande gagnante du jeu d'aventure, Inès Loucif fait son retour à l'écran dans La Villa des coeurs brisés (TFX). La jolie brune intègre le programme avec une problématique particulière qui est la suivante : "Je déteste qui je suis." La faute à ses parents qui l'ont rejetée il y a des années. À l'antenne, elle se livre sur cet abandon.

Dans l'épisode diffusé jeudi 18 février 2021, Inès a sa première séance avec Lucie Mariotti, la coach du programme. L'ancienne aventurière se regarde dans le miroir et dit voir "une mâchoire carrée", puis fond en larmes. "Je revois les mots de ma mère", lâche Inès, visiblement encore touchée aujourd'hui par les critiques de sa maman. En fin de séance, Lucie lui propose de coucher sur papier les mots durs de ses parents et de leur rendre, sans haine, le mal qu'ils lui ont donné.

"Tu n'es pas ma fille, tu ne ressembles à rien" : les mots durs des parents d'Inès

Lundi 22 février 2021, l'heure du deuxième coaching sonne. Inès retrouve Lucie et lui donne son texte. "Tu n'es pas ma fille, tu ne ressembles à rien", est écrit sur son carnet. Des phrases horribles prononcées par son père et sa mère et qui l'ont marquée à tout jamais et ont largement influé sur son développement d'enfant. "J'ai grandi, mais pas de la bonne manière je pense", regrette Inès.

L'ex-amoureuse de Tristan, rencontré sur le tournage de La Villa des coeurs brisés, détruit alors un mur de pierre, un symbole qui lui permettra d'avancer sainement dans sa vie. Mais d'abord, Lucie lui demande d'écrire sur ce mur les mots qui l'ont détruite. "Les mots que je décide d'écrire sont les mots principaux qui m'ont détruite, qui m'empêchent d'avancer. Et c'est ceux que j'ai entendu le plus surtout, confie la belle infirmière. J'ai mal, j'ai honte, j'ai de la peine. Et je n'ai qu'une seule envie quand je les vois écris ces mots, c'est de les enlever."

Un exercice douloureux mais nécessaire pour Inès qui entretient une relation conflictuelle avec ses parents. Rappelons que dans Koh-Lanta, l'île des héros, elle avait pu bénéficié d'un super confort avec son acolyte Naoil. Le duo avait profité d'un repas extraordinaire, d'une nuit confortable dans un lit ainsi que d'un appel vidéo à leurs proches. Inès n'avait pas conversé avec ses parents mais avec sa tante... Peut-être que depuis le tournage de La Villa des coeurs brisés, Inès est apaisée. Espérons-le, au moins.