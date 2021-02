Inès (Koh-Lanta), très rares confidences sur son ex Tristan : "J'ai une rage..."

Après sa participation à Koh-Lanta, l'île des héros sur TF1 en 2020, Inès a rejoint le casting de La Villa des coeurs brisés (TFX). Sur le tournage, elle a trouvé l'amour dans les bras de Tristan, avec qui elle devait intégrer la Bataille des couples. Finalement, le couple s'est séparé et Inès a planté le beau brun à quelques jours de leur départ pour le tournage ! Très discrète sur le sujet, l'acolyte de Naoil, grande gagnante de Koh-Lanta, a fait de rares confidences sur ses amours auprès de nos confrères de Télé Star.

Tout d'abord, l'ancienne aventurière révèle être arrivée en couple dans La Villa des coeurs brisés. "Je me suis séparée de mon copain et j'ai rencontré quelqu'un d'autre", explique-t-elle. Une belle idylle prometteuse... ou pas. "On a essayé de faire une histoire ensemble. Je ne m'attendais pas à vivre tout ça, confie la belle Inès. J'ai une rage... On s'entendait bien au début." Des confidences exceptionnelles sur sa situation amoureuse, mais aussi sur son couple avec Tristan.

Pour le couple Inès et Tristan, "ça se passait très mal"

Rappelons que de son côté le jeune homme s'était déjà exprimé sur sa rupture avec Inès en janvier 2021 auprès du blogueur Sam Zirah. "Pour le moment, je ne peux pas trop en parler parce que La Villa des coeurs brisés n'a pas encore été diffusée, je n'ai pas envie de spoiler. Mais elle et moi, ça se passait très mal. Et c'était mieux qu'on ne fasse pas l'émission parce qu'on s'était, admettons, quittés. C'était le mieux à dire, confie le jeune homme qui raconte avoir appris la nouvelle "huit heures avant le départ" alors que ses quatre valises étaient prêtes et qu'il était "chaud". Après, pour moi, il y a des choses autres... C'est vrai qu'on s'était embrouillés, et je pensais qu'en participant à La Bataille des couples, on aurait pu se rabibocher."

Inès avait annoncé qu'elle ne participerait finalement pas au programme sur les réseaux sociaux : "J'ai décidé d'annuler ma participation à La Bataille des couples, la saison 3. Il s'est passé des choses récemment dans ma vie qui font que j'ai dû faire le choix de ne pas partir. Sachez que ma décision est mûrement réfléchie même si elle a été prise d'urgence. (...) Je sais aussi que j'entraîne mon binôme dans ma non participation mais peut-être que dans très longtemps vous pourrez comprendre. Je ne peux pas participer à cette aventure. Tant pis, c'est pas pour moi cette fois-ci."

La diffusion de cette nouvelle saison de La Villa des coeurs brisés a débuté sur TFX lundi 15 février 2021. Les téléspectateurs découvriront alors prochainement les raisons de la rupture entre Inès et Tristan...