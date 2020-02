Inès (Koh-Lanta) trop sexy en culotte ? "Ce n'est pas la première à faire ça"

Inès a fait sensation dès le premier épisode de Koh-Lanta, l'île des héros diffusé vendredi 21 février 2020 sur TF1 ! Il faut dire que la jeune femme a fait le buzz en dévoilant, lors de l'épreuve d'immunité, sa superbe silhouette en maillot de bain très échancré. Une semaine après, ses fesses sont encore sur toutes les lèvres... Claude, aventurier historique également au casting de cette édition, a réagi auprès de nos confrères de Sud Radio ce vendredi 28 février 2020.

"Les erreurs, on en fait tous. Moi-même pour ma première saison, je suis arrivé avec une chemise en lin. Ce n'était pas le choix le plus judicieux non plus, déclare Claude. Je pense qu'elle a fait un mauvais choix." D'ailleurs, l'aventurier qui a participé trois fois à Koh-Lanta, en 2010, 2012, puis 2020, pense qu'Inès fera plus attention à l'avenir : "Je pense que si elle devait revenir un jour, elle ferait un tout autre choix, mais ce n'est pas la première à avoir fait un mauvais choix d'habits. C'est un fait de jeu, je pense qu'il faut passer outre tout ça !"

Rappelons que la belle Inès a enflammé la Toile lorsque sa culotte de bikini s'est transformée en string et que ses fesses sont apparues à l'écran. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont été très nombreux à réagir, certains étant ravis du spectacle sexy, tandis que d'autres ont blâmé la jeune infirmière de 25 ans pour sa tenue jugée inappropriée. Agacée, la jolie brune avait pris la parole en story sur Instagram. "Par contre, il faut se détendre, c'est une paire de fesses, les gars ! On va redescendre, on va se calmer... J'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui aie une paire de fesses. Et il y en a qui vont dire 'oui, mais il n'y a que toi qui les montres'. Et bah ma foi, je fais ce que je veux, c'est les miennes, non ?", s'était-elle défendue.

De son côté, Denis Brogniart avait précisé que lors des prochains épisodes, Inès ne porterait plus ce maillot de bain. "À partir des jeux suivants, pour qu'Inès soit dans de meilleures dispositions et encore plus performante dans les épreuves, elle aura un maillot de bain un peu plus recouvrant", avait assuré l'animateur. Fin de la polémique !