Inès Vandamme coupe les ponts avec son "géniteur" : grand changement et vive émotion

Le 8 décembre 2022, Inès Vandamme a annoncé une grande nouvelle à sa communauté, en story Instagram. L'occasion d'en savoir un peu plus sur la situation familiale de la danseuse professionnelle de Danse avec les stars 2022.

C'est en 2019 que la charmante blonde de 30 ans a été révélée au grand public, dans le concours de danse de TF1. Elle a été présentée sous le nom de Vandamme, les internautes se sont donc vite demandés si elle avait un lien avec Jean-Claude Vandamme. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il se cachait une lourde histoire derrière son nom de famille. Une histoire qu'elle a révélée au grand jour jeudi. "J'attends ce moment depuis des années. Peu de gens sont au courant, mais 'Vandamme' n'est pas mon seul nom de famille sur mon état civil. À 30 ans, je peux enfin décider de m'appeler, aux yeux de la loi, 'Vandamme' et porter uniquement le nom de famille de ma maman. Je suis trop émue", a-t-elle écrit dans un premier temps.

Sans surprise, sa publication a beaucoup fait réagir les internautes. Nombreux sont ceux à lui avoir envoyé un message, afin de faire part de leur propre expérience notamment. Des témoignages qui ont poussé Inès Vandamme à se confier davantage sur sa situation personnelle. "J'ai porté pendant longtemps uniquement le nom de mon géniteur. Puis, ma maman a réussi à ajouter son nom de famille sur ma carte d'identité, mais en deuxième position... Alors, les administrations ne s'embêtaient pas à m'appeler par les deux noms de famille, le premier suffisait à leurs yeux. Pas aux miens", peut-on lire.

Cette situation a déjà joué des tours à Inès Vandamme. Comme le jour où, par mégarde, elle a pris des billets d'avion au nom de "Vandamme". Elle avait donc bien failli ne pas monter à bord et avait dû expliquer "dans les détails" sa situation pour qu'on la laisse passer. "Dans un mois, j'ai de nouveau rendez-vous à la mairie de Paris pour valider mon envie de changer de nom de famille. Je recevrai alors ma nouvelle carte d'identité. Et ensuite, je vais devoir informer tous les organismes de ma nouvelle identité" prend du temps mais prête à tout affronter pour se "sentir enfin [elle]". "C'est important ce changement de nom de famille pour moi, vraiment et depuis toujours. Il était temps que les choses changent et que l'on puisse porter le nom de famille du parent qui nous a élevé, qu'on aime", a-t-elle conclu. Bientôt une nouvelle vie donc.