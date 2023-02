Ingrid Chauvin, 23kg en plus quand elle était enceinte de Tom : "On me demandait combien j'en avais !" (EXCLU)

Les téléspectateurs la connaissent pour ses apparitions dans Dolmen, Femmes de loi ou encore, depuis plus de six ans, dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1. Mais le plus grand rôle d'Ingrid Chauvin n'est pas celui de Chloé Delcourt. Celui qui lui tient à coeur et qui est dans ses tripes, c'est sans doute celui de maman. A deux reprises, la comédienne de 51 ans a donné la vie. A deux reprises, elle a vécu des grossesses épanouies, durant lesquelles elle se sentait en osmose avec l'être grandissant dans son ventre.

J'ai mis neuf bons mois à les perdre

Pour autant, elle assure que ces deux aventures se sont déroulées de manière bien différentes. Notamment les suites de ses grossesses. "Pour la première, j'ai accouché et j'ai retrouvé ma ligne quelques heures après, explique-t-elle à Purepeople. C'était assez flippant d'ailleurs ! Après, pour Tom, il a pris ses aises direct et d'ailleurs on me demandait combien j'en avais quand j'étais enceinte. J'étais un peu en panique. J'ai pris 23 kilos et j'ai mis neuf bons mois à les perdre." Qu'importe les kilos de bonheur, Ingrid Chauvin n'avait qu'une hâte, celle de serrer son fils dans ses bras.

Elle a traversé une rude épreuve, en mars 2014, en perdant Jade, son aînée, fruit de ses amours avec Thierry Peythieu, qui était alors âgée de 5 mois. Autant dire que les soucis de poids et de "kilos en trop" semblaient bien superficiels, pour Ingrid Chauvin, quand elle est tombée enceinte de Tom. "J'ai laissé faire, assure-t-elle. J'étais tellement heureuse d'être maman et c'était un tel bonheur pour moi que je me suis laissée vivre avec ce trop plein de moi. Le travail est revenu et quand on travaille à fond, forcément, on retrouve sa ligne. Et puis si je ne l'avais pas retrouvée, qu'importe."

Le 10 juin dernier, Ingrid Chauvin a célébré l'anniversaire de Tom, qui a déjà 6 ans. Elle n'oublie pas, pour autant, la fille qu'elle a porté en elle pour la toute première fois...

