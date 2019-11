Ingrid Chauvin "flippée" : coulisses de son tournage "le plus difficile"

Les personnages de Demain nous appartient (TF1) vont connaître un nouveau drame dans les épisodes à venir. Un an après l'accident de bus, Chloé Delcourt (jouée par Ingrid Chauvin) et ses proches vont devoir faire face à un terrible incendie à partir du 11 novembre 2019. Et à en croire les révélations que la production a déjà faites dans les médias, il y aura des victimes.

Interrogée par Télé Star, Ingrid Chauvin s'est confiée sur ce tournage qui n'a pas été simple. "Honnêtement, c'était l'un des tournages les plus difficiles que j'ai eu à faire", a tout d'abord admis la maman de Tom (3 ans) auprès de nos confrères. Il faut dire que les conditions de tournage étaient assez particulières : "Il y avait beaucoup de fumée, de tension, d'appréhension. On a tourné dans un endroit clos et je l'ai assez mal vécu. Il faisait extrêmement chaud, c'était irrespirable, très inconfortable. J'au trouvé ça horriblement angoissant. Anne [Caillon, qui joue Flore NDLR] a pourtant tout fait pour détendre l'atmosphère mais j'étais bien trop flippée."

Sa peur était telle que, pour se protéger, l'actrice de 46 ans "vérifiait tous les accessoires, les bonbonnes de gaz" ou encore les différents accès. Une angoisse qui a surpris du monde sur le tournage de Demain nous appartient. "Les gens qui me connaissent étaient étonnés parce que j'ai la réputation d'être une vraie casse-cou. Normalement, je n'ai peur de rien et là, je n'étais pas à l'aise du tout. C'était même terrifiant pour moi. Mais l'intrigue est intense, belle, complexe et merveilleuse à la fois", a conclu Ingrid Chauvin. A noter que les épisodes ont été tournés de nuit fin septembre durant dix jours. Espérons pour l'épouse de Thierry Peythieu que ces mauvais souvenirs partiront vite en fumée.

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé Star du 4 novembre 2019.