Intervilles, les vachettes mal traitées ? L'éleveur répond et enfonce Nagui

Les vachettes de la discorde ! Rares sont les fois où le retour d'émissions emblématiques fait polémique. Malheureusement pour Nagui, ce n'est pas le cas d'Intervilles. Le producteur et présentateur de 58 ans a pris la décision de faire revenir le programme culte créé en 1962 par Guy Lux et Claude Savarit... mais sans l'épreuve de la vachette. Après avoir sous-entendu qu'à l'époque où il l'a animé (2004-2005), les animaux n'étaient pas bien traités, l'éleveur qui s'en occupait a pris la parole.

Contacté par Sud Ouest, Teddy Labat, qui est basé à Buglose, dans les Landes, a assuré que ses 140 vachettes se portaient très bien : "Pour elles, ce sont les grandes vacances, alors elles se promènent sur la centaine d'hectares qu'elles ont à disposition." Et de préciser que les faire revenir dans Intervilles ne lui posait aucun problème. Il a encore davantage enfoncé le clou au cours d'une interview pour Le Parisien en expliquant que Nagui se fichait du sort des vachettes à l'époque : "Nagui est un pro, mais des animateurs d'Intervilles, c'est celui qui s'est le moins intéressé au bien-être de nos vaches, à ce qu'on leur donnait à manger ou aux précautions qu'on prenait en les lavant, brossant et en protégeant leurs cornes. Il venait pour le tournage et repartait aussitôt après."

Mais Nagui ne l'entend pas de cette oreille. L'Union des villes taurines françaises – qui compte une cinquantaine de communes – a lancé un appel au boycott, mardi 21 janvier 2020, par le biais de sa page Facebook, car le présentateur, qui est un fervent défenseur des animaux, refusait de faire revenir les vachettes. Pas de quoi déstabiliser l'époux de Mélanie Page qui a ironisé sur la situation. "Je tremble", a-t-il notamment confié sur France Inter, lundi 3 février. Et il a justifié son choix de mettre de côté la fameuse épreuve : "J'ai animé Intervilles. Pendant deux ans, j'ai vu ce qu'il se passait avec ces animaux et je n'ai pas envie de reproduire ça." On comprend donc qu'il ne pliera pas, malgré la polémique.