Vianney et son amoureuse, Nagui et Mélanie : Soirée victorieuse avec les Bleus

Quelques jours avant les matchs des Bleus, Nagui et Leïla Kaddour avaient eu le privilège de se rendre à Clairefontaine (Yvelines) pour rencontrer Didier Deschamps et ses joueurs pour l'émission La Bande originale qu'ils animent sur France Inter. "Votre attention FLASH SPÉCIAL ! Deux nouvelles recrues pressenties ! L'équipe de France de football et son sélectionneur Didier Deschamps font leur rentrée dans la Bande originale depuis Clairefontaine et c'est aujourd'hui à 11h sur @franceinter ! Si ça, ça ne s'appelle pas débuter l'année radio en fanfare !!", avait commenté Leïla Kaddour le 5 septembre dernier sur sa page Instagram, non sans une certaine fierté.