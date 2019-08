Vianney : Euphorique avec sa jolie compagne pour la victoire du PSG

Quel match ! Dimanche 25 août, le PSG a remporté la confrontation contre le Toulouse FC sur un score de 4 à 0 à l'occasion d'une rencontre dans le cadre du championnat de Ligue 1 Conforama. Dans les tribunes du Parc des Princes, on a pu voir des spectateurs ravis, notamment du côté des VIP.

On a ainsi vu le chanteur et apprenti comédien Vianney, venu avec sa compagne la jolie Catherine Robert. L'artiste de 28 ans était un spectateur agité et ravi, se levant pour applaudir les buts et vivant le match à fond ! Alors que, l'hiver dernier, il assurait vouloir "retrouver de l'ombre" lors d'un break pouvant durer jusqu'à deux ans, nul doute qu'il aura largement le temps d'assister fréquemment à des matchs.

Dans les gradins, on a aussi vu la jeune maman et journaliste Ophélie Meunier, très souriante au bras de son mari Mathieu Vergne. Ses chouettes vacances en Corse ne sont sans doute pas étrangères à ce visage détendu... Non loin d'elle se trouvait un confrère du petit écran, le journaliste et présentateur Harry Roselmack. Il fallait aussi compter sur la présence de Pascal Obispo et son fils Sean, Ary Abittan, Pascal Elbé ou encore l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy (assis à côté de Nasser Al-Khelaïfi, président-directeur général du PSG), son fils Pierre ou encore l'ancien maire de Paris Jean Tibéri...

Lors de ce match, on a pu noter l'absence de la vedette du PSG, Neymar. Il faut dire que la situation autour de ce dernier est floue, car le joueur brésilien est sollicité de toutes parts. Comme le rappelle le site de L'Équipe, "Neymar fait l'objet d'offres du FC Barcelone, du Real Madrid et de la Juventus Turin"...

Thomas Montet