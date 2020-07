Intervilles : Rosa, vachette star de l'émission, est morte

C'est une tragédie pour tous les fans du jeu Intervilles, la vachette Rosa est morte le 14 juillet 2020 dans les Landes en France. Une bien triste information révélée par la page Facebook intitulée Top à la Vachette Labat.

Ce compte porté par une entreprise locale qui possède un ranch et qui propose notamment des spectacles du type toro piscine, rappelle l'histoire de Rosa et lui rend un bel hommage. Voilà le texte, tel quel : "Adieu madame Rose... Toi, notre star. Rosa est née le 26 mai 2001. Remarquée par Jean-Pierre Labat lors d'une visite d'élevage en Espagne, à Badajoz, elle arrive à Buglose en 2002. En 2004, elle participe pour la 1re fois à Intervilles, en Allemagne, pour le retour de l'émission à la télé. Elle tape alors dans l'oeil d'Yves Launoy, le producteur, qui souhaite mettre une vachette en avant dans l'émission. La saison suivante, et jusqu'à l'arrêt de l'émission, Rosa devient la star du programme. Elle aura même son propre jeu : le strike de Rosa. Elle participera à chaque émission, jusqu'au dernier Intervilles télévisé en 2013 à Dax. Depuis, elle faisait les beaux jours de nos tournées d'été... Habituée à la vie d'artistes et aux déplacements, elle participe à plusieurs spectacles par semaine durant les deux mois d'été (alors que ses copines ne sortent qu'une à deux fois), assumant à merveille son rôle de star du troupeau. Cette année, nous avions décidé de ne plus la sortir, et de la laisser profiter de sa retraite... La vie en a décidé autrement, elle nous a quittés hier. Rosa était une vache exceptionnelle, la preuve que ces vachettes sont des animaux très intelligents, capables de comprendre ce que l'on attend d'eux, tout en gardant leur caractère 'sauvage'. Elle aura marqué l'histoire de la Ganaderia, et nous ne l'oublierons jamais. Merci... merci pour tous ces bons moments, madame Rosa."

Et alors qu'Intervilles devait faire son grand retour avant que le tournage ne soit annulé à cause du coronavirus, aucune vachette ne devait succéder à Rosa. Nostalgique de l'émission créée par Guy Lux et Claude Savarit, Nagui avait pris la décision de faire revivre le programme, mais sans les vachettes. Une décision qui avait fâché l'Union des villes taurines françaises qui avait lancé un appel au boycott. Rosa était de toute façon irremplaçable.