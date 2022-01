Iris Mittenaere canon en cape d'or, elle fête son anniversaire à la Fashion Week

Iris Mittenaere est folle de mode ! Elle partage sa passion avec des millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, et les a virtuellement conviés à la rejoindre au premier rang d'un défilé de la Fashion Week. Pour en goûter la frénésie, l'ex-Miss France et Miss Univers a enfilé une superbe cape dorée et bravé le froid...

Ce mardi 25 janvier 2022, Iris Mittenaere fête son anniversaire ! L'influenceuse de tout juste 29 ans a commencé sa journée en partageant les messages que lui ont adressé des amis, et l'a poursuivie au Palais de Chaillot, place du Trocadéro, dans le 16e arrondissement. Le couturier Stéphane Rolland y a présenté sa collection Haute Couture pour les saisons printemps-été 2022. Iris Mittenaere était une des chanceuses spectatrices de l'événement.

Dès son arrivée, Iris a attiré l'attention des photographes présents. Ces derniers n'ont rien raté de son look du jour composé d'un manteau doré sans manches et brodé de pierres, d'un chemisier blanc, d'un jean et de bottines noires. Ils ont également vu passer l'actrice Sylvie Ortega Munos et Magloire.