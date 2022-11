Iris Mittenaere en culotte : son chéri lui laisse un message très coquin en public... attention les yeux !

Ils ont connu des hauts et des bas. Mais tout semble aller pour le mieux entre Iris Mittenaere et son compagnon Diego El Glaoui. Après avoir passé un confinement extrêmement houleux, les amoureux se sont même fiancés. Diego a fait sa demande à la fin du mois d'août dernier, sur les bords du lac de Côme en Italie, et face à un tel spectacle, l'ancienne Miss France et Miss Univers 2016 a forcément dit "oui" !

Je suis fiancée à mon prince charmant marocain

"Je ne dors pas depuis quelques jours, j'ai pleuré pendant 48 heures de suite, expliquait-elle sur les réseaux sociaux à la suite de cette demande en mariage. Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous. Il y a six ans, je n'aurais jamais pu imaginer tout ça. Aujourd'hui, je suis fiancée à mon prince charmant marocain et je pense que j'ai trouvé mon vrai bonheur." S'ils sont prêts à se jurer amour et fidélité pour le meilleur et pour le pire, on peut dire qu'Iris Mittenaere et Diego El Glaoui sont prêts. Ils viennent de traverser, ensemble, une épreuve effrayante.