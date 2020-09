Iris Mittenaere engagée contre Alzheimer : sa tendre anecdote sur sa grand-mère

La 26e édition mondiale de la journée de la maladie d'Alzheimer était à l'honneur ce lundi 21 septembre 2020. Pour tenter de sensibiliser les Français sur cette pathologie qui s'attaque à la mémoire et qui toucherait 1,2 million de personnes, Iris Mittenaere a dédié sa chronique quotidienne sur CheriFM à une anecdote personnelle très touchante.

Et pour cause, l'ancienne Miss France est impactée de près par cette "maladie terrible qui touche le malade mais aussi son entourage" comme elle l'a rappelé étant donné que sa grand-mère en souffre. "J'avais envie de vous parler de mon histoire et l'histoire de mes grands-parents", a-t-elle débuté au micro de la station de radio. Et de poursuivre : "Ma grand-mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer et quand mon grand-père l'a appris, il a acheté un cahier et il a écrit toute leur histoire d'amour et a fait compléter ma grand-mère avec ce dont elle se rappelait et son ressenti à chaque page du cahier. Depuis, tous les jours, il lui lit leur histoire d'amour".

Des confidences qui ne sont pas sans rappeler l'histoire du célèbre film The Notebook sorti en 2004 avec Ryan Gosling et Rachel McAdams comme l'a souligné l'une des chroniqueuses de la matinale. "Exactement c'est pour que ma grand-mère n'oublie jamais leur histoire", a confirmé Iris Mittenaere.

C'est donc tout naturellement que la chérie de Diego El Glaoui a conclut sa chronique en appelant à la bonté des auditeurs. "Faites un don pour nous aider à avoir plus de temps avec eux", incite-t-elle avant d'indiquer les sites internets dédiés à faire avancer la recherche. Lors de ses quelques minutes à l'antenne, Iris Mittenaere a également évoqué Matt Pokora, qui lui aussi est très engagé pour cette cause depuis que la maladie a frappé son grand-père. Le chanteur est même le parrain de la campagne d'appel aux dons lancés par la Fondation pour la recherche médicale.

Pour soutenir les travaux de recherche contre cette maladie qui est à ce jour incurable, il y a trois possibilités : envoyer SOUVENIR par SMS au 92300, faire un don par carte bancaire sur le site de la FRM, ou par chèque, à l'ordre de la FRM, envoyé au 54 rue de Varenne, 75007 Paris.