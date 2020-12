Iris Mittenaere et l'incitation au viol : l'auteur de "la blague" se défend... plutôt mal

La note d'humour n'a pas du tout été appréciée et elle lui vaut aujourd'hui de devoir rendre des comptes. Michaël Bizet, un agent de personnalités, doit se justifier après que "sa blague" a été relayée par Iris Mittenaere sur Instagram et que la belle Miss France 2016 et Miss Univers 2016 a demandé si ce n'était pas une "incitation au viol". Dans le magazine Public, il explique ce qui lui est passé par la tête et les conséquences de cette publication.

"J'ai reçu une centaine de menaces de mort. Un internaute m'a même affirmé qu'il allait déterrer ma mère morte. C'était horrible", se plaint-il. Pour lui, tout est parti d'un malentendu. Sa fameuse phrase – "Je compte sur vous pour bien la fourrer à 6 maximum les amis ! (La dinde)" – postée en légende d'une photo d'Iris Mittenaere, aurait été mal comprise. "J'ai fait ça sur le ton de l'humour, sans réfléchir. Jamais je n'aurais pensé que la dinde c'était Iris. Je vous le jure. Je n'ai rien contre elle, les gens ont l'esprit mal tourné", se justifie-t-il. Alors, incompréhension, esprit mal tourné de la part des lecteurs ou manque de réflexion de l'auteur ? Chacun se fera son idée.

Si Michaël Bizet tente de se justifier ainsi et a présenté ses excuses dans l'article en précisant ne pas avoir voulu blesser la jeune femme, celui qui a été agent de stars, dont Nabilla (qu'il ne cesse d'attaquer depuis sur les réseaux sociaux), se considère apparemment tout de même comme une victime car Iris Mittenaere l'a "affiché devant ses deux millions de followers sans prendre garde aux conséquences".

Des excuses sincères ?

Dans son post Instagram, la bombe avait également déclaré : "Cette personne est un agent de célébrités. J'espère que les talents qu'il représente et ses clients liront ce post et se poseront les bonnes questions." Et son compagnon Diego El Glaoui d'ajouter : "Mais à quel moment, en 2020, un agent de célébrités peut lancer un appel au viol publiquement sur une jeune femme en toute impunité."

Pour conclure, Michaël Bizet a fait savoir qu'il n'attaquerait finalement pas Iris Mittenaere en diffamation. Enfin un peu de bon sens !

Mais, sur Twitter, Michaël Bizet s'en est pris à Iris, à ses fans et à certaines féministes !