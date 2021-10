Iris Mittenaere, Flora Coquerel et Malika Ménard incendiaires en maillot de bain pour un anniversaire d'exception

Après avoir assisté au dîner Etam, après le défilé Etam Live Show 2021 à l'Opéra Garnier à Paris, le 4 octobre 2021, Iris Mittenaere (Miss France 2016) et son compagnon Diego El Glaoui ont quitté Paris. C'est pour Dubaï que le couple glamour a fait ses valises afin de fêter un événement spécial. Et la belle brune de 28 ans n'était pas la seule Miss à avoir fait le déplacement.

Le 9 octobre dernier, la blogueuse mode Kenza Sadoun El Glaoui, soeur de Diego, et son mari Matthieu ont fêté leur anniversaire, à Dubaï. Ainsi, ils ont appelé leurs plus proches amis ou famille afin de partager un moment unique et festif à leurs côtés. Sans surprise, son frère et sa chère et tendre Iris Mittenaere ont fait le déplacement pour mettre la maman d'Azel (1 an) à l'honneur. Elle a aussi pu compter sur Flora Coquerel (Miss France 2014), Malika Ménard (Miss France 2010) ou encore Valentin Lucas.

Comme les internautes ont pu le découvrir sur les réseaux sociaux, la joyeuse troupe a profité d'un bon moment dans une piscine, avec un beau coucher de soleil en prime. Ils ont aussi fait la fête sur un bateau, l'occasion de découvrir des photos des anciennes reines de beauté en maillot de bain ! Iris Mittenaere avait misé sur un une pièce noir très décolleté. Flora Coquerel a préféré opter pour un bikini, noir également, et Malika Ménard pour un maillot de bain doré et dos nu. Ensemble ou séparément, les anciennes reines de beauté ont pris la pose pour le plus grand plaisir de leurs fans.

L'influenceuse à succès Noholita (Camille Callen, de son vrai nom) était aussi invitée par Kenza Sadoun El Glaoui et son époux pour partager ce bel anniversaire au soleil. Un événement que tous ne sont pas près d'oublier. "Je n'arrive toujours pas à redescendre de mon petit nuage, après 3 jours passés à leurs côtés. Cet anniversaire restera l'un de mes meilleurs souvenirs", a écrit la soeur de Diego, sur Instagram.