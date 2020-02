Iris Mittenaere, malade, reçoit des messages "très virulents"

Le 2 mai 2019, Iris Mittenaere devenait meneuse de revue au Paradis Latin pour le spectacle de Kamel Ouali, L'Oiseau paradis. Depuis sa grande première sur scène, l'ancienne Miss France et Miss Univers 2016 a multiplié les représentations, jouant toujours de son atout charme pour séduire le public, qui se bouscule pour aller la voir. Malheureusement, la chérie de Diego El Glaoui n'échappe pas de temps à autre à quelques coups de mou. Ces derniers jours, elle a malheureusement été victime de la grippe, la contraignant à annuler quelques rendez-vous au cabaret parisien. "A cause de la grippe, je dois rester à la maison, quelques jours... je ne peux donc pas assurer les prochains shows", a-t-elle indiqué jeudi 6 février en story Instagram.

D'ordinaire très soutenue par sa communauté et les internautes en général, Iris Mittenaere a eu la mauvaise surprise de constater que ces derniers étaient furax concernant son absence sur scène. A travers une nouvelle story, la jolie brune de 27 ans s'est donc empressée de se justifier. "Je reçois des messages très virulents concernant mon message d'hier, révèle-t-elle d'emblée avant de s'agacer. Je le répète, j'ai la grippe. Hier ma fièvre ne baissait pas, et mon corps ne m'autorisait pas à me réhydrater car il refusait tout liquide ou nourriture. Il était donc impossible pour moi de venir, comme ce soir ou demain. Ce sont les consignes de mon médecin ayant de ce fait une tension très basse. Aucune énergie bref..."

Pour appuyer ses explications, la meilleure amie de Camille Cerf dévoile une photo d'elle dans son lit, la mine très fatiguée. Elle conclut cette mise au point en recadrant ses détracteurs : "Nous sommes humains, et il ne faut pas l'oublier. Trop de fois quand j'étais 'Miss' on oubliait nos repas, ou même que nous puissions avoir besoin d'aller aux toilettes... Nous ne sommes pas des robots, désolée." A bon entendeur ! Et qu'on se rassure, Iris Mittenaere compte bien revenir faire le show puisque sa présence a été renouvelée pour deux mois.