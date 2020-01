Iris Mittenaere défile en string pour l'anniversaire de Diego !

Depuis qu'ils ont officialisé leur histoire d'amour, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ne se quittent plus d'une semelle. Le jeune couple s'affiche régulièrement à des événements médiatiques et dévoile aussi sur les réseaux sociaux les coulisses de ses activités personnelles. Comme l'anniversaire du beau gosse...

Le samedi 11 janvier, Diego fêtait ses 32 ans, il a choisi de passer la soirée au Paradis Latin pour voir le spectacle L'Oiseau Paradis, dans lequel sa chérie Iris se produit comme meneuse de revue. Dans une story publiée sur son compte Instagram et repérée par La Dépêche, on a pu voir que la Miss France et Miss Univers 2016 lui avait réservé un beau cadeau...

En effet, Iris Mittenaere est apparue sur scène avec une pancarte sur laquelle était écrit Happy Birthday Diego en lettres roses pailletées. Mais ce n'est pas tout : la reine de beauté avait aussi opté pour une tenue très affriolante et, outre ses ailes tricolores représentant le drapeau français, elle avait enfilé un petit string rouge brillant et n'a pas manqué de se retourner pour en faire profiter son amoureux – et les autres spectateurs – au passage. De quoi faire regretter au danseur Anthony Colette que son histoire avec Iris n'ait pas marché...

Toujours selon nos confrères, Diego El Glaoui avait alors écrit en story : "Ma femme m'a laissé sans voix. Tu es époustouflante Iris, je n'ai pas de mot pour dire à quel point tu m'impressionnes. Tout ce que tu touches, tu le transformes en or." Samedi 25 janvier, c'est au tour d'Iris de fêter son anniversaire. Pour les 27 ans de sa belle, Diego se dénudera-t-il à son tour ?

À noter que la belle Iris Mittenaere a depuis été vue coup sur coup au dernier défilé haute-couture de Jean Paul Gaultier, puis au Dîner de la mode pour le Sidaction.