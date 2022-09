Iris Mittenaere : Sa soeur Manon en souffrance malgré elle, ses tristes révélations

Élue Miss France 2016, Iris Mittenaere, qui va bientôt se marier, a rendu le quotidien de sa demi-soeur Manon bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. Un sujet que la soeur de l'ancienne reine de beauté a bien voulu évoquer sur le plateau de l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, mercredi 7 septembre.

"Ça n'a jamais été dans l'intention d'être méchant mais y'a des personnes qui venaient profiter de ce regard qu'il y avait de posé sur moi. Souvent, dans la cour, quand je marchais, on me regardait et on pouvait me montrer du doigt", a-t-elle déclaré. Une situation d'autant plus difficile que la jeune femme se considère comme quelqu'un de "timide", qui n'a "jamais aimé" se faire remarquer. "C'était assez bizarre" a-t-elle ajouté.

"Ça me mettait une certaine pression"

"On vous comparaît physiquement ?" lui a demandé Faustine Bollaert, la présentatrice de l'émission. "Oui, beaucoup. Souvent on me disait : 'ça se voit que ce n'est que ta demie soeur'. "Des fois il y en avait qui jugeaient bon de me dire qu'ils la préféraient elle à moi en rajoutant que c'est pas méchant", a-t-elle répondu. Elle en est même arrivée à cacher son nom de famille afin de ne pas être comparée à sa grande soeur : "Parfois ça me mettait une certaine pression et je n'avais pas spécialement envie de le dire parce que ça attirait tous les regards sur moi. Des fois j'essayais de dire que ce n'était pas vrai."

Cette comparaison l'a notamment poussée à bout : "Une fois, j'ai un peu éclaté. Ça partait de quelque chose d'autre et au bout d'un moment j'ai dit en éclatant en sanglots que j'étais un peu le vilain petit canard de la famille", a-t-elle révélé. Cet entretien était l'occasion de briser le silence, alors qu'elle a souvent gardé ce problème pour elle. "J'en ai jamais vraiment parlé car je suis timide", a-t-elle expliqué, avant d'affirmer que sa soeur était au courant de sa venue dans l'émission : "Elle sait oui. Mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé avec elle."

"Ma beauté d'amour de petite soeur sur France 2", a commenté Iris Mittenaere dans sa story Instagram en partageant une photo du passage de sa frangine dans l'émission, alors qu'elle a déjà posé avec elle sur le réseau social.