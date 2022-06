Iris Mittenaere et sa soeur Manon, sublimes jumelles qui s'affichent en crop top

Sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere partage quelques images de son quotidien. Photo d'une virée à Monaco en amoureux avec son compagnon Diego El Glaoui, souvenir de sa sublime robe au gala de l'amfAR ou encore du festival de Coachella, où elle a enchaîné les looks stylés... ses fidèles abonnés ne manquent pas un instant de la vie de la belle brune de 29 ans. Dernièrement, elle a quitté Paris pour retrouver un être cher à quelques heures de vol...

Direction Dubaï pour Iris Mittenaere ! L'ancienne Miss France 2016 également élue Miss Univers la même année est arrivée aux Emirats Arabes Unis. En story jeudi 2 juin 2022, elle a partagé une photo avec deux boissons, une pour elle et l'autre pour "quelqu'un de spécial". Puis, dans la foulée, la jeune femme publie une courte vidéo sur son compte Instagram. Elle s'affiche les cheveux attachés en queue de cheval, lunettes de soleil sur le nez. Côté look, elle porte un crop top blanc, un pantalon noir ample et des baskets blanches. Une tenue simple que porte également la personne qui l'accompagne, sa soeur Manon Mittenaere, mannequin installé à Dubaï !