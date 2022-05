Iris Mittenaere en galère juste avant le gala de l'amfAR : problème de robe... et de sous-vêtements !

Il y avait encore du beau monde pour fouler les marches du Festival de Cannes cette année ! Au milieu des plus grandes stars, Iris Mittenaere s'est particulièrement démarquée sur le tapis rouge. L'ex-Miss a en effet eu la chance d'assister aux projections de plusieurs films et, à chacune de ses apparitions, elle faisait mouche ! Robe fendue au décolleté plongeant, style masculin dans un costume assorti à son chéri Diego El Glaoui ou torride en rouge, Iris Mittenaere était tout simplement divine. Elle a monté le niveau de glamour d'un cran lors du gala de l'amfAR jeudi soir, non loin de Nabilla et son ventre très arrondi à l'air. Pourtant, tout avait très mal commencé.

En story Instagram, au lendemain de l'événement caritatif, la belle brune de 29 ans a raconté les dessous de sa préparation compliquée. "Hello tout le monde, je profite d'avoir un petit peu de temps pour vous parler parce que c'était la folie ces derniers jours. Et hier soir, l'amfAR, c'était complètement dingue ! Je suis contente d'y être allée. C'est un gala qui est ultra exclusif donc j'étais trop contente d'être invitée. Je vous ai posté les photos, n'hésitez pas à me dire si vous aimez mon look", a-t-elle d'abord confié. Et de poursuivre : "Ça a été la galère, je ne vais pas vous mentir. Je n'avais pas de robe quelques heures avant de partir. J'ai tout essayé dans la chambre d'hôtel, tout était trop petit ou alors ça ne m'allait pas, trop long, trop court... bref, c'était la galère !".

Finalement, Iris Mittenaere a craqué sur la création de la couturière libanaise Hassidriss mais non sans appréhension. "Cette robe-là, je l'adorais mais j'étais trop stressée par rapport aux sous-vêtements, je ne savais pas quoi mettre. Si vous l'avez vu, vous me comprenez !", a-t-elle avoué. Et il est vrai que la tenue était un véritable challenge en soit. Et pour cause, elle en dévoilait beaucoup de par sa grande transparence et son côté ultra échancré. Heureusement, aucun accident n'est survenu sur le photocall et les abonnés de la reine de beauté ont été conquis à l'unanimité par son allure.