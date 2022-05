Iris Mittenaere dévoile presque tout de sa superbe silhouette au gala de l'amfAR 2022

Avec Robert de Niro en invité d'honneur, le gala de l'amfAR 2022, la fondation américaine contre le sida, s'est déroulé le 26 mai 2022 à l'Eden Roc, célèbre palace du Cap d'Antibes dans les Alpes-Maritimes. Organisé chaque année pendant le Festival de Cannes, cette soirée, parmi les plus grands événements caritatifs internationaux, réunit de nombreuses célébrités, plus sublimes les unes que les autres.

Iris Mittenaere a dévoilé presque tout de sa divine silhouette dans une création Hassidriss lors de la soirée de l'amfAR. Posant sans son amoureux Diego El Glaoui, l'ancienne Miss Univers est toujours très à l'aise devant les photographes. A cet exercice, le top model Noémie Lenoir est aussi impeccable. Dans sa tenue originale composée d'un top troué en crochet d'une jupe en tulle, elle a non seulement affronté le photocall mais aussi le défilé de la soirée de l'amfAR. Sur le catwalk, elle a changé de tenue, affichant un look d'un blanc virginal. La chanteuse Ciara a elle préféré le rose flashy et une robe asymétrique très sexy.

Non loin de ces femmes sculpturales, le footballeur Kylian Mbappé a pu prendre la pose devant les nombreux flashes, loin des affres de "l'embrouille" avec Karim Benzema. A 23 ans, le joueur qui a choisi de rester au PSG brille sur les terrains comme sur les photos, dans son smoking digne d'un épisode de James Bond. Profitant de son séjour dans le sud de la France, il a croisé le chemin de deux pointures du cinéma français, Jean Dujardin et François Damiens.

Christina Aguilera, Ricky Martin et la chanteuse britannique Charli XCX ont assuré l'affiche musicale de ce gala de bienfaisance où le rond de serviette a été fixé à 10 000 euros. En juillet 2021, l'amfAR a collecté 9,3 millions d'euros, le temps d'un dîner et d'une vente aux enchères présidés par l'incontournable Sharon Stone. En raison de la pandémie, le nombre de convives avait été réduit de moitié, à 400 personnes. Cette année, un millier de convives, célébrités et membres du gotha, sont attendus de nouveau. Depuis 1993, l'amfAR a récolté 226 millions d'euros (245 millions de dollars) pour la recherche contre le sida et la prévention, grâce à ses ventes aux enchères de prestige organisées à l'occasion du Festival de Cannes