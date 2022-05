Karim Benzema en colère contre Kylian Mbappé ? Il répond après sa story très controversée

C'est une véritable douche froide qu'ont vécu les supporters du Real Madrid la semaine dernière. Alors qu'il était annoncé avec insistance depuis plusieurs mois dans la capitale espagnole, Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain. Une décision qu'il a expliqué par son amour de la France, de Paris et sa volonté de faire progresser le football hexagonal. Une décision qui n'a pas été du goût des supporters madrilènes qui se sont déchaînés sur les réseaux sociaux contre le prodige de 23 ans. Dans le même temps, de nombreux joueurs du club espagnol ont fait des allusions plus ou moins fines à cet épisode qu'ils ont clairement en travers de la gorge.

Quelques minutes après la confirmation de cette prolongation miraculeuse pour les décideurs parisiens, Karim Benzema a publié une story pour le moins étonnante... Considéré comme le meilleur ami de Kylian Mbappé en équipe de France, le goleador de 34 ans a publié une story de son artiste préféré, le rappeur Tupac, posé juste devant l'un de ses amis soupçonné de l'avoir trahi le jour où il s'est fait assassiné. Interrogé par les médias espagnols sur cette photo qui a énormément fait parler et que beaucoup voit comme un message envoyé à l'attaquant parisien, KB9 a répondu en interview, mais il a préféré esquiver la question. "Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas fâché, je suis concentré sur la finale, c'est plus important que d'entendre d'autres choses", a-t-il déclaré.

Les deux joueurs auront une discussion en équipe de France

Mystérieux, Karim Benzema préfère donc éviter de répondre franchement après sa story qui a beaucoup fait jaser. Kylian Mbappé s'est d'ailleurs exprimé sur les nombreux messages des joueurs madrilènes dans une interview quelques jours avant. "J'ai vu que tous les joueurs du Real Madrid l'avaient postée. Il ne faut pas avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que ça vient de plus haut, non ?", indiquait-il, avant de parler de sa relation avec le natif de Lyon : "On n'a pas échangé. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim... Mais en sélection, on ne parlait que du repas du soir. Je n'ai pas voulu forcer ce truc. Quand on se verra, on en discutera. Je lui expliquerais ce choix".

De la friture sur la ligne entre Karim Benzema et Kylian Mbappé ? Espérons que non, à quelques mois de la Coupe du monde, cela pourrait s'avérer problématique pour les Bleus...