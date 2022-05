Kylian Mbappé s'éclate à Cannes : rencontre improbable avec deux célèbres acteurs !

C'est une période absolument dingue qu'est en train de vivre Kylian Mbappé. La star des Bleus est à un véritable tournant de sa carrière et récemment il a dû choisir entre rester dans son club actuel, le Paris Saint-Germain et partir pour le Real Madrid. Un choix difficile, mais finalement l'attaquant de 23 ans a décidé de rester encore trois ans de plus dans le club de sa ville de naissance. Un dossier qui a nécessité une intervention au plus haut niveau de l'État puisque le président de la République en personne a tenu à conseiller le joueur sur son choix. Désormais serein et heureux d'avoir prolongé son bail dans la capitale, le coéquipier de Neymar et Messi peut profiter de quelques semaines de vacances bien méritées.

Quoi de mieux pour relaxer que d'aller faire un tour sur la Croisette, au milieu des stars et des badauds en quête d'autographes. Pour démarrer ses vacances, Kylian Mbappé a décidé de prendre la direction du sud de la France. Le champion du monde est allé faire un tour du côté du Festival de Cannes qui se tient en ce moment. Il n'y est pas allé tout seul puisque son grand ami Achraf Hakimi l'a accompagné dans cette petite escapade cannoise. Les deux hommes sont allés passer un bon moment du côté du restaurant La Môme Plage et Kylian avait un look parfait pour la saison.

Il tape la discute avec Jean Dujardin et François Damiens

Dans un ensemble estival noir et blanc accompagné de grosses lunettes de soleil, le frère d'Ethan Mbappé était parfaitement dans le thème. D'après les informations de Paris Match, les deux hommes sont ensuite allés passer la soirée du côté de la très chic Terrasse by Albane où ils ont été rejoints par Adèle Exarchopoulos. Les acteurs Jean Dujardin et François Damiens sont notamment passés pour discuter avec Kylian Mbappé. Après cette belle soirée avec son ami Achraf Hakimi et les stars du cinéma, l'attaquant du PSG a profité de son mercredi pour s'offrir une petite balade sur la croisette en solitaire, mais toujours accompagné de ses garde du corps. Chemise d'été bleue et short noir, il est resté dans le thème estival sous le soleil de Cannes.

De son côté, Achraf Hakimi n'était pas venu seul, mais bien avec sa femme, l'actrice Hiba Abouk et le couple a monté les marches du tapis rouge pour le film L'Innocent. Ils ont ensuite passé une partie de sa soirée avec le directeur artistique de Balmain, Olivier Rousteing, comme on peut le voir sur des storys (à retrouver dans le diaporama).

Un début de vacances prometteur pour Kylian Mbappé, qui est allé côtoyer les stars sur la Croisette, quelques jours après son annonce surprise.