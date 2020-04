Iris Mittenaere : Sa touchante déclaration à "la plus belle âme de cette terre"

Confinée avec son chéri Diego El Glaoui à Paris, Iris Mittenaere n'en oublie pas pour autant sa tendre maman. Le 10 avril 2020, Miss France 2016 a souhaité un bel anniversaire à sa mère Laurence Druart dans une déclaration publiée sur Instagram : "Joyeux anniversaire Maman ! Tu es la plus belle âme de cette terre, et j'aurais tant aimé te prendre dans mes bras à nouveau aujourd'hui."

Loin de sa maman à cause de la pandémie de coronavirus, Miss Univers 2016 ne peut malheureusement pas profiter d'elle en ce jour si spécial. Elle explique : "Le meilleur moyen de te protéger et de te souhaiter ton anniversaire aujourd'hui est d'être loin de toi physiquement, mais à tes côtés par la pensée et le coeur. Je t'aime. Et bientôt nous ferons la fête tous ensemble." Un merveilleux message rempli d'amour qui a sûrement dû toucher en plein coeur la maman de l'ancienne reine de beauté.