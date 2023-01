Isabelle Adjani jamais mariée alors que "c'était prévu" : ces moments cruciaux qu'elle a sans cesse repoussés

Quand on est aussi belle et talentueuse qu'Isabelle Adjani, impossible d'échapper aux demandes en mariage des hommes que l'on croise en chemin. L'actrice, invitée de l'émission intimiste de Laura Tenoudji Voyage dans le temps, - dans laquelle la journaliste cuisine ses convives au sujet du thème très précis du temps- s'est justement penchée sur sa vie privée et a confié qu'on lui avait déjà demandé sa main. Ou du moins, que des mariages ont déjà été prévus par le passé.

Si Isabelle Adjani a indiqué avoir déjà connu des retards dans sa vie, elle a notamment révélé que certains étaient voulus : "Je crois que le plus dramatique, c'est un mariage... Des mariages, que j'ai remis plusieurs fois." Sans pour autant préciser avec qui ces unions étaient prévues mais en ajoutant que ces reports sont la raison pour laquelle elle n'a jamais été la femme de : "Je ne me suis pas mariée à chaque fois que c'était prévu donc je ne me suis jamais mariée dans ma vie !"

La star de La reine Margot a connu plusieurs histoires d'amour dont l'une avec Bruno Nuytten, avec qui elle a eu son premier enfant, Barnabé, né en 1979. Elle est devenue maman pour la seconde fois d'un garçon, Gabriel-Kane, issu de sa relation avec l'acteur Daniel Day-Lewis, qu'elle n'a donc pas épousé non plus. Mais en femme indépendante et libre, Isabelle Adjani n'est pas du genre à vouloir appartenir à quelqu'un, bien au contraire.

La vie en solitaire

Si aucune romance ne lui a été officiellement connue depuis sa rupture avec le neurochirurgien Stéphane Delajoux (avec qui elle devait se marier à Séville), Isabelle Adjani n'en est pas moins épanouie. En 2017, dans un entretien qu'elle avait accordé à Madame Figaro, elle confiait être célibataire et ne pas envisager la présence d'un homme dans sa vie : "Il y a une solitude en moi. Je suis une solitaire. Une solitaire solidaire, avec le sens inné d'une énorme responsabilité collective : les autres prennent une place énorme dans ma vie. Mais là, j'ai pris l'habitude de vivre seule : où installerais-je aujourd'hui cet éventuel amoureux ? Je vais bien, je me sens bien dans mon corps, le bonheur m'arrive de l'intérieur." C'est bien le plus important !

En attendant la sortie de La Grande Odalisque, prochain film de Mélanie Laurent, Isabelle Adjani continue de monter sur les planches pour Le Vertige Marylin. Après un détour par la salle Anthéa à Antibes dans les Alpes-Maritimes, l'actrice sera le 23 mars au centre événementiel de Courbevoie, le 31 mars à la salle Pleyel et aux Nuits de Fourvières en juin 2023.