"De moins en moins de place" pour un amoureux : Isabelle Adjani cash sur sa vie sentimentale

André Dussolier, Francis Huster, Warren Beatty, Jean-Michel Jarre... Isabelle Adjani a eu de nombreux amoureux tout au long de sa vie mais aucun ne semble avoir réussi à l'amadouer. Femme fatale indomptable, l'actrice du film La Reine Margot est célibataire et (très) heureuse de l'être. Interviewée par le magazine TV Grandes Chaines, la belle brune aux yeux clairs a confié qu'elle se sentait parfaitement épanouie sans homme à ses côtés et qu'il y avait d'ailleurs "de moins en moins de place" pour un chéri dans sa vie. "Le mec, il faudrait qu'il passe par le plafond ou qu'il soit catapulté pour entrer chez moi", a-t-elle ajouté en riant.

Lassée de voir ses amies tristes et délaissées par leurs compagnons, elle n'envie absolument pas les femmes autour d'elle qui sont en couple. Loin de les inciter à apaiser les choses avec leur compagnon, elle leur conseille même de les "larguer" sur le champ. Histoire de ne pas perdre de temps inutilement. "Je ne vois que ça autour de moi, des filles qui pleurent. Et je leur dis: "Tu me vois, moi: je vis seule, et je ne me suis jamais sentie aussi bien, je peux faire ce que je veux, c'est génial !" Si on cherche une conseillère en couple, ce n'est pas chez moi qu'il faut venir", commente-t-elle, non sans humour.