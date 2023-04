Isabelle Boulay et Chloé Mons, des femmes "compliquées" en amour : "Elles posent des problèmes..."

Deux destins différents qui se croisent, enfin. Isabelle Boulay reprend Bashung dans un album intitulé Les chevaux du plaisir, sorti le 17 mars 2023. Pour travailler sur cet opus inédit, et les onze titres qui le composent, l'artiste canadienne a forcément consulté Chloé Mons, l'ancienne compagne du chanteur - décédée le 14 mars 2009 à l'âge de 61 ans. Pour cette dernière, il est tout naturel que le répertoire de son cher et tendre continue à vivre, et c'est avec bonheur qu'elle a accueilli le projet de sa consoeur, puisqu'elle est comédienne, mais aussi mélomane.

Depuis, j'en ai croisé des hommes...

"La mémoire musicale passe toujours par la transmission, explique-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Donc, oui, c'est comme ça qu'on le célèbre et que sa musique continue de vivre. Je suis toujours favorable pour que des choses se fassent autour d'Alain." Chloé Mons avait épousé Alain Bashung en 2001 et avait eu avec lui un enfant, Poppée Bashung. Elle a été, pendant des années, aux premières loges de sa création et a connu, avec lui, une forme d'absolu en amour. "C'est ce que nous avons vécu, assure-t-elle. Depuis, j'en ai croisé des hommes, mais ils ne cherchent pas la même chose. Nos vies se sont percutées, on s'est mariés, on a eu un enfant, il m'a demandé de faire ses premières parties, puis de venir chanter avec lui sur scène..."

Alain Bashung a traité son épouse comme une reine, n'hésitant jamais à la mettre en avant. Tout comme le fait Eric Dupond-Moretti avec Isabelle Boulay, en acceptant totalement sa vie de chanteuse, divisée entre deux continents - Marcus, son fils, vit au Canada. "C'est très compliqué pour les hommes d'être avec des nanas comme nous, rappelle Chloé Mons. Les femmes artistes posent quand même des problèmes à commencer par la lumière qu'elles attirent. Il faut que cet homme qui nous attend quelque part existe très fort de son côté..."

Retrouvez l'interview d'Isabelle Boulay et Chloé Mons dans le magazine Paris Match du 6 avril 2023.