Alain Bashung, son couple fusionnel avec la "scandaleuse" Chloé Mons : "Ça ne plaisait pas à tout le monde"

Cela fait déjà quatorze ans qu'Alain Bashung, mythique chanteur français, est décédé d'un redoutable cancer. S'il a eu une carrière bien remplie, dont peu peuvent se targuer, sa vie sentimentale l'a également été. Il s'est marié une première fois le 7 juin 1971 avec Chantal Mironneau. Une idylle qui aura duré plus de quinze ans, puisque le couple décide de divorcer le 22 octobre 1986. Cinq ans plus tard, il se remarie avec Chantal Monterastelli avec qui il a un enfant, Arthur, en 1983. Mais comme pour son premier mariage, la relation prend fin en 1997 et ils divorcent le 10 décembre 1999.

C'est alors qu'il rencontre celle qui partagera les dernières années de sa vie avec lui : Chloé Mons. Malgré le quart de siècle qui les sépare, Alain Bashung finit par l'épouser pour ce qui sera son troisième et ultime mariage le 30 juin 2001. Ensemble, ils ont un autre enfant : Poppée Bashung, née le 22 janvier 2001 . Seulement cette relation attise la curiosité du public et des médias spécialisés. D'autant plus qu'au moment de sa mort, on apprend que le chanteur aurait décidé de déshériter son premier enfant, Arthur. Il n'en fallait pas plus pour éveiller les soupçons.

On s'aimait au grand jour, à la ville, à la scène

Chloé Mons avait donc décidé de prendre la parole après sa disparition, revenant notamment sur son coup de foudre avec l'artiste. "Nous, on s'aimait au grand jour, à la ville, à la scène, il n'y a que ça qui comptait, on le disait haut et fort, cela ne plaisait pas à tout le monde, c'est sûr. [...] Je ne comprends pas, j'ai l'image d'une scandaleuse, alors que je suis très normale", déclarait-elle au journal Le Parisien en 2014.

"Oui, Alain a laissé pas mal de choses. Je suis en train de défricher, raconte Chloé Mons. Je gratte avec l'équipe du label Barclay qui avait travaillé avec Alain, on avance tranquillement. Cela me gêne un peu d'en parler, car je ne sais pas quand cela sortira et comment. Mais cela sortira", expliquait-elle au sujet de chansons inédites de l'artiste. "Je ne vais pas me plaindre, j'ai une liberté totale, un luxe que je peux me permettre grâce à Alain. Je réinvestis tous ses droits d'auteurs dans la musique", poursuivait-elle à ce sujet.