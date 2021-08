Alain Bashung "content" pour Popée : sa veuve se confie sur leur brillante fille

Le 14 mars dernier, la famille et les fans d'Alain Bashung ont célébré le 12e anniversaire de sa mort. Sa veuve Chloé Mons continue d'entretenir la mémoire du chanteur. Dans une nouvelle interview, la chanteuse évoque leur fille Poppée, à qui ils ont transmis leur fibre artistique.

C'est avec Le Parisien que Chloé Mons s'est entretenue. La chanteuse apparaît dans le documentaire Osez Bashung !, diffusée ce jeudi 19 août 2021 sur France 2. Elle est revenue leur rencontre, a raconté ses derniers instants et évoqué leur fille Poppée, âgée de 20 ans. "Elle est dans une école de théâtre et elle vient de tourner dans la deuxième saison de la série Mytho (NDLR : prévue sur Arte cette année). J'aurais été surprise qu'elle me dise vouloir devenir médecin. Elle a l'air très heureuse, alors moi aussi. Alain aussi est content, car je sais qu'il continue à veiller sur nous", confie Chloé Mons.

Poppée Bashung est le deuxième enfant d'Alain Bashung. Elle étudie à l'École du jeu, une école d'art dramatique située dans le 18e arrondissement de Paris.